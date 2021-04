Amici del Po, via libera a sport e ristorazione

CASALMAGGIORE (29 aprile 2021) - Da lunedì scorso, con il passaggio in zona gialla la Polisportiva Amici del Po ha iniziato il riavvio verso una graduale riapertura. «Ci auguriamo che questo possa riportare relax e sorrisi a tutti i soci», dicono i dirigenti della società in una comunicazione che verrà inviata ai soci. «Riapre il bar dal lunedì al venerdì dalle 15 e il sabato e domenica dalle 10. Riparte il ristorante all’aperto il venerdì, solo per la cena mentre il sabato e la domenica aperto a pranzo e cena. Attivo anche il servizio pizzeria. Abbiamo rinnovato gli arredi nel piazzale antistante il bar dando un tocco di eleganza a tutto il contesto». La canottieri di Casalmaggiore conta di riaprire palestra e piscina ai primi di giugno.

