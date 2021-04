Bimbo tornato in Senegal, lezioni da 4 mila chilometri

CREMONA (29 aprile 2021) - «Ciao Bamba» e Bamba Sougou risponde dallo schermo della lim: «Maestra, ci sono. Ho i libri». Bamba è a casa, mentre i suoi amici sono in classe, la classe 4ª A della scuola primaria Manzoni. Dietro di lui si intravvede una lampada, una finestra e una parete bianca. Alcune volte interviene la mamma per aiutarlo a posizionare meglio la videocamera. Cose che accadono nelle case di tanti alunni costretti alla Dad. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, una scena abituale in tempi di pandemia e di bambini positivi al Covid. Ma non è questo il caso. È anche capitato che Bamba col suo computer nuovo facesse lezione con sfondo spiaggia e mare. Bamba Mouhamadou Sougou è, infatti, a oltre 4 mila chilometri da Cremona, è in Senegal, suo Paese d’origine. Eppure fa scuola, quasi come se nulla fosse. E questo grazie alla didattica a distanza, alla piattaforma Meet, una volta tanto non sotto accusa, non strumento demonizzato e criticato.

