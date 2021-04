Toninelli e Degli Angeli: "A Ticengo fatti gravissimi"

TICENGO (28 aprile 2021) - "I fatti portati all'attenzione dal giornale La Provincia in questi giorni in merito agli appalti affidati a Ticengo delineano uno scenario, che se confermato, non possiamo che condannare in modo fermo". Questo il commento del senatore Danilo Toninelli e del consigliere regionale M5s Lombardia Marco Degli Angeli. "La magistratura farà le sue verifiche, e nel caso fossero appurate le accuse ci troveremmo davanti ad una situazione incredibile e ad una gestione della cosa pubblica superficiale, con una condotta irregolare purtroppo reiterata".

Sottolinea Degli Angeli: "Per poter aver maggiori dettagli ed elementi, ho inviato nella giornata odierna una lettera di richiesta chiarimenti al Segretario Comunale di Ticengo. Serve chiarezza su quanto fatto dal responsabile anticorruzione e trasparenza del comune, e per quali motivi i fatti denunciati non siano stati bloccati sul nascere dalle procedure di amministrazione trasparente. Come è stato possibile? Rimaniamo in attesa di una risposta da parte del segretario e ci riserviamo di procedere, tramite un nostro legale, ad una segnalazione all'ANAC. Servono risposte rapide per la tutela degli interessi dei cittadini".

