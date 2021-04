Poker di vaccini: arrivato anche Johnson & Johnson

CREMONA (28 aprile 2021) - La barriera anti-Covid dell'Asst di Cremona si arricchisce di una nuovo scudo: ieri è arrivata la prima fornitura del vaccino Johnson & Johnson, il primo monodose tra quelli autorizzati, in grado di semplificare le vaccinazioni per la facilità di somministrazione. In tutto la Farmacia ospedaliera ha ricevuto 1.100 dosi.

Intanto questa mattina è stato consegnato un ulteriore carico Pfizer: ben 8.190 dosi che si sommano alle 300 di AstraZeneca e alle 100 di Moderna recapitate in largo Priori nelle scorse ore. "Ora abbiamo a disposizione e gestiamo tutti e quattro vaccini anti-Covid disponibili", commenta soddisfatto Andrea Machiavelli, direttore della Farmacia aziendale.



