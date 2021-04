Fontana in visita agli hub di Crema e Cremona

CREMONA (28 aprile 2021) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, farà visita ai due hub principali della provincia di Cremona: il doppio appuntamento è fissato per la mattinata di venerdì, 30 aprile. Alle 10 il governatore farà tappa all'ex tribunale di Cremona, trasformato in centro vaccinale; a seguire, invece, raggiungerà il capoluogo per un tour tra le corsie del polo di CremonaFiere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO