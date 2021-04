Banco Fresco, primo punto vendita in Lombardia

CREMA (28 aprile 2021) - Ha aperto i battenti stamane Banco Fresco, punto vendita dedicato ai prodotti dell’ortofrutta, ma anche a formaggi e latticini, pescheria, macelleria, panetteria, drogheria e salumeria. Quello di Crema è il primo in Lombardia e si trova all’incorcio tra via Milano e viale Europa. Un’area dotata di ampio parcheggio, inserita nel comparto commerciale della zona. Il taglio del nastro, alla presenza del direttore generale Riccardo Coppa, è stato organizzato alle 11. Subito grande affluenza di clienti. «Siamo un brand – spiegano dall’azienda – che ha l’obiettivo di svilupparsi sul territorio nazionale, proponendo una vasta offerta dei migliori prodotti e delle specialità dell’alta qualità italiana per ortofrutta, formaggi e latticini, macelleria, salumeria, pescheria, drogheria e panetteria. Un mercato moderno del gusto, ma con l’atmosfera magica dei mercati rionali coperti d’altri tempi, in cui fare la spesa diventa un’autentica esperienza». Non per nulla lo slogan scelto per lanciare questa tipologia commerciale è «C’è il mercato, c’è il supermercato e c’è Banco fresco» proprio a voler segnare un punto di svolta nel modo di proporre la merce cosiddetta deperibile. La struttura di via Milano è stata realizzata a tempo di record, nell’unico triangolo di terreno ancora libero da costruzioni. Al lavoro una quarantina di dipendenti, tutti assunti proprio per il punto vendita cittadino. A giugno Banco Fresco sbarcherà anche a Cremona.

