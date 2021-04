Montati i nuovi box realizzati con il contributo di «Uniti»

CREMONA (26 aprile 2021) - Ecco la prima immagine in anteprima dei box montati all'hub vaccinale di CremonaFiere. Sono stati realizzati grazie all'associazione «Uniti per la provincia di Cremona», progettati da comunicazione Asst Cremona in collaborazione con Polografico. Sono stati montati da Pietro Morstabilini, Marco Spadari e Giovanni Ferrari di Asst Cremona: garantiranno una maggiore privacy ai cittadini durante la vaccinazione.

