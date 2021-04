Dopo Sonia cede anche il cuore di Maria

PERSICO DOSIMO (27 aprile 2021) - La zia era la zia, c’era sempre con le sue battute. La nonna era l’amore della mia vita, per lei avrei fatto qualsiasi cosa, mi ha cresciuto». La voce si strozza in gola. Camilla ha 27 anni. Nel giro di due giorni, ha perso la zia Sonia Contardi e la nonna Maria Spotti. Un infarto se le è portate via, prima Sonia, 52 anni, sabato sera, poi Maria, 82, domenica. Proprio mentre tutta la famiglia era nella camera ardente a far visita alla zia. Il ritorno a casa alle sei di sera. Nonna Maria era a terra. La telefonata al 118, la seconda nel giro di poche ore. «Lo abbiamo richiamato. Io per la seconda volta, in 24 ore, ho visto rianimare un familiare senza alcun successo. Quando la mia mamma ha avuto la brutta notizia della morte di Sonia (la nuora, ndr) ha pensato subito a suo nipote Andrea», racconta la figlia Elisabetta. Era felice la famiglia Caporali. Nonna Maria, tempra forte, aveva 82 anni. Cinquantasei li ha trascorsi accanto ad Angelo Caporali, di un anno più giovane. Una vita di sacrifici impastata dall’amore. Nel febbraio del 2020, insieme hanno preso il Covid, insieme hanno mostrato i muscoli, lo hanno steso.

