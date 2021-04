L'ultimo saluto a Osvaldo Compagnoni

PIZZIGHETTONE (26 aprile 2021) - L'addio a ‘Jimmi’ non poteva che avere come prima tappa la sua Latteria Pizzighettone: colleghi e amici hanno voluto rendere omaggio a Osvaldo Compagnoni, presidente di Latteria Pizzighettone e consigliere di lungo corso della Libera Associazione Agricoltori, direttamente allo stabilimento di via Montegrappa a Pizzighettone. Un momento sentito, dal profondo trasporto emotivo nei confronti di una figura dai forti principi e che ha tracciato un solco indelebile nel territorio, che ha anticipato il successivo rito funebre in chiesa parrocchiale a Formigara.

