Sperlari acquisisce la Dulcioliva

CREMONA (26 aprile 2021) - Sperlari, sinonimo di autentica tradizione italiana dal 1836 e simbolo del Made in Italy in tutto il mondo, prosegue il suo percorso di crescita e annuncia che ha raggiunto un accordo per l’acquisizione della maggioranza di Dulcioliva, azienda storica piemontese con quasi 100 anni di esperienza nel settore delle specialità al cioccolato.

In partnership con i nipoti dei fondatori, Luigi e Giuseppe – quest’ultimo continuerà alla guida dell’Azienda, Sperlari potrà contare su un ampio portafoglio di specialità di cioccolato della nostra migliore tradizione: Dulcioliva è infatti leader mondiale nei Cuneesi, accanto ad altre specialità come i tartufi, i gianduiotti, diverse praline come “noccioghiotti” e “tasteme”, creme spalmabili, tavolette e molto altro.

Così come Sperlari, anche Dulcioliva unisce le migliori ricette della tradizione italiana alla più moderna tecnologia produttiva, per creare prodotti autentici nel pieno rispetto dei principi più avanzati della qualità del prodotto.

“Sperlari e Dulcioliva sono due realtà italiane di grande tradizione, i cui prodotti si integrano perfettamente - ha dichiarato Piergiorgio Burei, CEO di Sperlari – in quanto qualità e bontà del prodotto, attenzione alle materie prime, tradizione e italianità, sono valori che ci accomunano da sempre. Inoltre questa unione tra Sperlari e Dulcioliva - ha aggiunto Piergiorgio Burei – offrirà a entrambi nuove opportunità di sviluppo in Italia e all’estero per essere ancora più vicini ai consumatori e soddisfarne le esigenze di gusto e qualità attraverso la migliore espressione del “Made in Italy”.

Fondata dai fratelli Luigi e Cesare Oliva nel 1924, Dulcioliva realizza un fatturato di oltre 8 milioni di euro, di cui oltre il 30% all’estero in oltre 22 Paesi, elemento questo che offrirà ulteriori occasioni di sinergia con Sperlari su diversi mercati in Europa, Nord America e Asia. Situata a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, oggi Dulcioliva dispone di un moderno stabilimento di 3000 mq di superficie, dotato di impianti tecnologicamente all’avanguardia.

“La decisione di lavorare insieme a Sperlari è una scelta che abbiamo compiuto con entusiasmo – ha dichiarato Giuseppe Oliva, nipote dei fondatori – perché da subito è emerso quanto le due aziende siano affini in termini di valori e complementari dal punto di vista del portafoglio.

Accanto all’attenzione a tradizione e qualità ad esempio, la nostra azienda ha scelto da tempo di non utilizzare additivi artificiali, conservanti, grassi vegetali idrogenati e grassi animali diversi dal burro di cacao e in questo – ha aggiunto Giuseppe Oliva – c’è una straordinaria sinergia con Sperlari, che ha abbandonato l’utilizzo della gelatina animale in tutti i suoi prodotti made in Italy”.

Sperlari da 185 anni coniuga tradizione, innovazione e qualità e i suoi prodotti hanno accompagnato generazioni di italiani.

I prodotti Sperlari impiegano materie prime di alta qualità e italiane: la frutta di Sperlari, il latte delle Galatine, la menta e la liquirizia di Saila, e sono realizzati nei quattro stabilimenti italiani di Cremona, Gordona (SO), San Pietro in Casale (BO) e Silvi Marina (TE).

Per scelta etica, e coerentemente con questi valori, Sperlari ha intrapreso un percorso di sostenibilità con l’obiettivo di offrire al consumatore prodotti di alta qualità ma anche rispettosi dell’ambiente e degli animali. Per questo motivo l’azienda ha deciso di eliminare la gelatina animale da tutte le sue marche di caramelle - Sperlari, Galatine, Saila, Dietorelle - realizzate da sempre nei suoi 4 stabilimenti italiani, oltre alla riduzione della plastica nel packaging.

Inoltre da quest’anno, in occasione del 185° compleanno, Sperlari, Saila e Galatine sono entrate nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2019 per tutelare la proprietà industriale delle aziende produttive di eccellenza, storicamente collegate al territorio nazionale, e valorizzare così il Made in Italy nel mondo.

L’iscrizione nel Registro è un’ulteriore testimonianza dello straordinario lavoro di Sperlari di valorizzazione della tradizione italiana, unita alla capacità di sapersi innovare nel tempo.

Sperlari è stata assistita nell’operazione da Brera Financial Advisory in qualità di Advisor finanziario e da Chiomenti per gli aspetti legali.

