Risposta alla prima chiamata, promossa la Prefettura di Cremona

CREMONA (26 aprile 2021) - La Prefettura di Cremona è virtuosa: condotto un esperimento per valutare i tempi di risposta a una semplice richiesta di informazioni. Il test, a cura dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani, è stato condotto su oltre 100 Prefetture italiane. Promossa la Prefettura di Cremona che dà una risposta già alla prima chiamata da parte dell'utente.

Nell’esperimento è stato considerato di contattare l’ufficio relazioni con il pubblico di ogni Prefettura italiana e chiedere informazioni in merito ai tempi del ricorso contro una sanzione al codice della strada. Un terzo delle Prefetture, tra cui quella di Cremona, ha saputo dare informazioni alla prima chiamata. Più in generale una nota dolente è quella che riguarda gli orari dell’URP che in linea di massima è operativo soltanto al mattino.

