Tenta rapina con arma giocattolo: arrestato

CREMONA (26 aprile 2021) . E’ durata poche ora la fuga di S.O. classe 1979, marocchino residente a Cremona, nullafacente e pregiudicato, arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona dopo aver tentato una rapina.

Intorno alle 22 di ieri infatti, il 42enne marocchino era entrato in un esercizio commerciale di vendita di kebab, in via Ghisleri, e con un punteruolo metallico e una pistola in pugno (che successivamente si è rivelata un giocattolo) aveva minacciato il titolare per farsi consegnare i cibi e le bevande senza pagarli. La vittima, nel far finta di cedere al ricatto e consegnare quanto richiesto al malvivente, ha invece chiamato il 112 per chiedere aiuto. Il rapinatore, però, si è accorto della manovra e ha si è carapultato fuori del locale per darsi alla fuga.

Il pronto intervento della pattuglia dei Carabinieri, giunta sul posto subito dopo la chiamata, ha quindi permesso di intercettare e fermare il rapinatore, che stava cercando riparo nelle vie circostanti il negozio. Perquisito dai militari dell’Arma, il malvivente è stato trovato in possesso sia del punteruolo metallico che dell’arma con la quale aveva minacciato il gestore del negozio: l’arma era una pistola a tamburo giocattolo, ma privata del tappo rosso di riconoscimento. Condotto presso la locale Caserma dei Carabinieri, l’arrestato è stato poi trasferito nella Casa Circondariale di Cremona.

