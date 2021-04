Biscaldi al tavolo del Cnr-Unesco contro disuguaglianze e stereotipi nei libri di testo

CREMONA (26 aprile 2021) - Torna l'Officina Educazione del Cnr (Consiglio Nazionale Ricerche), l’appuntamento annuale che mira a far incontrare diversi attori sociali su temi educativi strategici, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e con l’iniziativa Futures of Education dell’Unesco. Obiettivo è realizzare un’educazione più inclusiva che combatta stereotipi e disinformazione in un contesto europeo e globale.

Quest’anno il file rouge è “futuri per l’educazione e l’europeità”, declinato in diversi approfondimenti tramite 4 tavoli virtuali.

L’antropologa cremonese Angela Biscaldi parteciperà al tavolo “Disuguaglianze e stereotipi nei libri di testo e nelle risorse educative”, il 28 aprile alle 14: si discuterà di stereotipi e concezioni implicite veicolati attraverso i libri di testo scolastici e l’opportunità delle risorse didattiche aperte per evitare discriminazioni, disuguaglianze e disinformazione, con riferimento al progetto europeo Open Learning for All - enhancing digital Open Educational Resources for inclusion against sterotypes, con il coordinamento di Adriana Valente, Valentina Tudisca (Cnr-Irpps) e team Cnr.

L’evento sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook di Officina Educazione https://www.facebook.com/officinaeducazionefuturi/.



