Berti, c’è la segnalazione: una madre scrive all’Asst

CREMONA (26 aprile 2021) - «Lo sapete, vero, che questo vaccino peggiorerà la malattia di vostra figlia?». Sono le parole che Francesco Berti, medico in servizio all’hub di CremonaFiere, avrebbe pronunciato di fronte alla madre di una minorenne, malata oncologica, durante l’anamnesi pre-vaccino. La segnalazione è riportata nero su bianco nella e-mail che la mamma della ragazzina ha inviato, nelle scorse ore, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Asst di Cremona. Se nei giorni scorsi più persone hanno segnalato a titolo informale la condotta no vax di Berti — che avrebbe cercato di convincere alcuni vaccinandi a rifiutare la somministrazione del siero facendo esplicito riferimento a teorie complottiste —, ora esiste anche un documento ufficiale che reclama una verifica sul medico del polo vaccinale.

Al messaggio indirizzato all’Azienda socio sanitaria territoriale si aggiunge la segnalazione che la stessa mamma cremonese dice di aver inoltrato all’Ordine provinciale dei medici: «Quel dottore non può restare al suo posto — dichiara con tono turbato la donna, raggiunta telefonicamente —. Mia figlia sta per compiere 17 anni e da quando ne ha 15 è in cura agli Spedali Civili di Brescia». Proprio dal reparto di Oncoematologia pediatrica del presidio bresciano è arrivato il via libera alla vaccinazione: «Un momento che la mia bambina aspettava da tempo — spiega — dopo il lungo calvario in cui ha perso tutto: muscoli, capelli, dignità e amici». Il racconto dettagliato dell’incontro con Berti è contenuto nella mail che la mamma ha spedito all’Asst: «Il 22 aprile avevamo appuntamento all’hub vaccinale di Cremona e siamo incappati nel dottor Francesco Berti. Non appena lette le certificazioni mediche, ha alzato le mani e ha detto che il vaccino avrebbe peggiorato la malattia». Una mazzata per la madre e, soprattutto, per la ragazzina . «Io l’ho zittito — scrive ancora la madre — dicendo che eravamo tranquilli e avevamo l’ok da Brescia. E lui ha replicato: per carità, io dovevo dirvelo». La giovane ha ricevuto il vaccino e, a tutt’oggi, non ha manifestato effetti collaterali.

A proposito della vicenda specifica, Berti afferma: «La mamma mi ha ricoperto di domande. Mi chiedeva quanto fossero sicuri i vaccini. Le ho detto: signora, io in questo momento non lo so, ci sono varie correnti. Oltretutto, quando la madre mi ha domandato se la malattia potesse peggiorare, le ho detto: non lo so signora, alcuni medici dicono di sì, altri dicono no. Io, se fosse mia figlia, in questo momento aspetterei, si consulti con i suoi oncologi». La madre, a quel punto, ha sottolineato che i medici curanti si erano già espressi in modo chiaro: «Sull’anamnesi scrivo tutto, le ho risposto — dichiara Berti —. E ho reso sua figlia idonea al vaccino». Una versione smentita dalla mamma della giovane: «Tutto falso: io non ho posto alcuna domanda e lui non ha fatto alcuna anamnesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO