Addio a Bolzoni, una vita per il volo

CREMONA (25 aprile 2021) - Nel 1998, con l’aereo puntò su Malta. Andò a visitare il cimitero. «E con grande piacere, la mia tomba non c’è». La battuta dà la «cifra» di Franco Bolzoni, uno degli ultimi aliantisti da sbarco nella Seconda Guerra, tra i fondatori, nel 1957, dell’aeroporto del Migliaro, la sua seconda famiglia che ora lo piange e lo ricorda con affetto. Bolzoni è scomparso ieri. A maggio avrebbe compiuto 98 anni. Domani alle 15, si terranno i funerali a Castelverde, dove abitava ed è stato titolare della ex Olm.

Si chiamava Operazione C3, il nome in codice di un’operazione militare preparata dalle potenze dell’Asse per l’invasione di Malta . Progettata nel 1942, non venne mai attuata. «Per mia fortuna». Bolzoni lo ricordava sempre a Paolo Capellini, suo compagno di volo e amico. Insieme volarono al cimitero di Malta. «Ho volato a lungo con lui – racconta Capellini ­, praticamente mi ha insegnato lui a volare e mi ha anche fornito i mezzi per volare, perché Franco aveva due aerei, uno dei quali lo possiedo ancora e con il quale volo. Franco è stato una persona estremamente generosa, super appassionato di volo, un benefattore per dell’Aero Club, di una generosità unica nei confronti di chiunque volesse avvicinarsi al mondo del volo. Lo ricordiamo con estremo piacere ed estremo affetto».

L’ultimo volo, Bolzoni lo ha fatto a 90 anni. I ricordi tornano al 1942, all’operazione C3 annullata per fortuna di Bolzoni. «Il corpo degli aliantisti prevedeva l’invasione di Malta con alianti molto grossi con 20-30 persone imbarcate che venivano trainate da grossi aerei bimotori o trimotori che venivano sganciate in prossimità dell’isola e dovevano atterrare in posti di fortuna con conseguenze non prevedibilissime». Angelo Castagna ricorda Bolzoni come «un grande appassionato di volo, una persona che ha contribuito a fondare questo aeroporto. La sua attività è iniziata come aliantista, poi, ad 87-88 anni ha preso anche il brevetto per l’aeroplano a motore. Un grande uomo, un grande benefattore dell’Aero Club che tutti ricorderemo sempre per la sua generosità, ma anche per la sua carica umana. Era una persona veramente splendida». Una «figura veramente trainante, ma di tutto il mondo aeronautico sportivo italiano ed internazionale – dice Aurelio La Monica —. Ha volato anche in America. Volava soprattutto con gli alianti, ha fatto diversi record negli Usa, ma in particolare a Minden, in Nevada, dove ci sono delle condizioni particolari, dove i piloti di una certa caratura vanno per effettuare questi record particolari sia di quota che di durata di volo con aerei senza motore».

