Cambio ai vertici al Migliaro: La Monica presidente

CREMONA (25 aprile 2021) - «Io ormai sono scaduto». Ride Alberto Castagna, 68 anni, per 12 presidente e dell’Aero Club Migliaro, 155 soci. Tre mandati, non più rieleggibile, da oggi, domenica di elezioni per il rinnovo del consiglio, ha passato il testimone ad Aurelio La Monica, 69 anni il 19 maggio, dal 1999 socio, 50 anni di volo quest’anno, natali ad Erba (Como), il lavoro da bancario che lo ha portato a Verona, ma è a Cremona il «suo amore», l’Aero Club. La Monica, già revisore dei conti, ha accettato la nuova sfida ad una condizione: «Garantire la continuità». E «la continuità» è nel nome di Castagna, da oggi il suo vice.

