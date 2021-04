Guida un’auto rubata, il proprietario la scopre e chiama i Cc

CASTELVETRO (25 aprile 2021) - Era alla guida di un’auto rubata, ma il legittimo proprietario l’ha incrociata e tempestivamente segnalata ai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola: i militari hanno fermato la conducente e l’hanno denunciata per ricettazione. A finire nei guai, pochi giorni fa, è stata una 36enne residente in provincia di Cremona, con alle spalle precedenti penali. La donna si è recata al centro commerciale Verbena con la Renault Clio di cui era stato denunciato il furto l’11 aprile proprio nella città del Torrazzo. Il proprietario, all’uscita dal luogo di lavoro, l’ha vista passare davanti ai suoi occhi nei pressi della rotatoria di Cremona che precede il ponte sul Po. Ha subito composto il 112 spiegando che la Renault, di cui ha fornito la targa, stava procedendo in direzione Castelvetro. Una pattuglia del nucleo radiomobile dopo circa due minuti ha raggiunto la zona e incrociato a sua volta la Renault, che si è infine fermata all’altezza del centro commerciale di Castelvetro. I militari hanno subito bloccato la conducente e dopo avere controllato la documentazione di circolazione hanno appurato che il veicolo era realmente oggetto di furto. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario e la 36enne condotta in caserma. Dopo tutti gli accertamenti del caso è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Piacenza per ricettazione, in quanto non è possibile accertare l’autore materiale del furto.

