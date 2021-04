Forbes incorona Giada: è al top fra gli under 30

CREMONA (26 aprile 2021) - «She believed she could. So she did». Sta tutto in uno dei più diffusi slogan motivazionali al femminile (‘Credeva di farcela, così ce l’ha fatta’) e che non è difficile ritrovare tra i suoi post, la filosofia di vita e lavoro di Giada Zhang, classe 1995, inclusa da Forbes nella lista dei 30 imprenditori italiani under 30 più influenti in Europa e scelta come volto-copertina per la categoria retail ed e-commerce.

Nata e cresciuta a Cremona da genitori cinesi («Amo Cremona, la città dove sono nata, che mi ha insegnato a sognare e perseguire le mie passioni»), laurea con il massimo dei voti alla Bocconi, Giada ha iniziato a lavorare nel mondo della finanza a Londra presso J.P. Morgan, per poi dedicarsi alla consulenza manageriale in McKinsey & Co. a Milano - dove vive - ; nel dicembre 2018 è entrata come Ad nell’azienda di famiglia, la Mulan Group di Vescovato. E la recente nomination da parte di Forbes è solo l’ultima in ordine di tempo, in una carriera iniziata da pochi anni ma già ricca di riconoscimenti, da parte dei media e non solo. Questa - però - è stata veramente qualcosa di speciale.

«Svegliarsi con un’email di congratulazioni da Forbes Under 30 é stato surreale», ricorda. «Sono veramente onorata di rappresentare l’Italia tra i 30 top imprenditori under 30 in Europa per il 2021. Nel mio viaggio imprenditoriale ci sono continue difficoltà e sfide. Sono stata fortunata ad aver incontrato persone incredibili lungo la mia strada, ma non avrei mai immaginato dove saremmo arrivati oggi con Mulan Group. Questa nomination é arrivata grazie a tutta la nostra community di clienti, ai partner e alle aziende che hanno creduto in noi fin dal primo giorno. Vorrei dire un grazie speciale soprattutto al mio straordinario team, alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei mentori, che continuano a spingermi a sognare in grande».

