Vasto cordoglio per Sonia Contardi, aveva 52 anni

PERSICO DOSIMO (25 aprile 2021) - Vasto cordoglio per la morte di Sonia Contardi, venuta a mancare improvvisamente all’età di 52 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio. Un malore improvviso l’ha colta nella sua abitazione di via Quistro, dove abitava con il marito Michele ed il figlio Andrea. E’ stato proprio il giovane a trovare la madre esanime. Ma per i medici, non c’è stato nulla da fare, il cuore di Sonia non ha più ripreso a battere.

Una donna molto conosciuta e stimata, che lavorava alla Witor’s di Corte de’ Frati, socievole, solare, di compagnia. Faceva parte di una famiglia impegnata nel sociale e nelle iniziative promosse all’interno della comunità locale. La notizia della sua scomparsa ha lasciato attoniti tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

