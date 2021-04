In provincia di Cremona 60 nuovi positivi

CREMONA (25 aprile 2021) - Con 38.982 tamponi è di 1.967 il numero di positivi al Coronavirus in Lombardia, una percentuale del 5% di poco superiore a quella degli ultimi giorni in cui ha oscillato fra il 4,8 e il 4,9. Si conferma la tendenza al calo dei ricoveri. Sono 60 i nuovi positivi in provincia di Cremona. I pazienti in terapia intensiva sono 610, uno meno di ieri, mentre quelli negli altri reparti sono scesi sotto quota quattromila. Sono infatti 3.886, ovvero 164 meno di ieri. Sono invece 39 i decessi che portano il totale a 32.657 da inizio pandemia.

Milano: 258.154 (672)

Brescia: 101.113 (304)

Varese: 80.328 (78)

Monza e della Brianza: 75.331 (181)

Como: 56.578 (99)

Bergamo: 49.212 (203)

Pavia: 41.839 (92)

Mantova: 33.371 (130)

Cremona: 25.253 (60)

Lecco: 23.644 (58)

Lodi: 16.039 (46)

Sondrio: 14.348 (2)

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO