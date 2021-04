Il Parco Oglio Nord anche in kayak

SONCINO (26 aprile 2021) - Barlumi di normalità: dopo che i bimbi soncinesi si sono potuti finalmente sedere fra i banchi dopo troppo tempo, adesso, grazie al Parco Oglio Nord, potranno tornare anche a divertirsi in mezzo alla natura, tra tuffi e rapide: da sabato otto maggio la riserva naturale sarà interamente attraversabile in kayak e tutti, dai più piccoli fino agli anziani, avranno la possibilità di sperimentare un'avventura all'insegna del divertimento

Quattro appuntamenti, in due weekend, per tre ore alla volta. L'unico obiettivo: divertirsi e scoprire il Parco da un'altra prospettiva, quella acquatica. Difficile, rischioso, troppo costoso? Niente di tutto ciò: le canoe e tutto l’occorrente sono già sulla riva, basta prendere contatti con l’ente di tutela e prepararsi a qualche schizzo e a qualche curva stretta in mezzo ai flutti. A guidare la spedizione ci sarà un vero e proprio veterano del campo, Gionni Lanfredi: «Forse non sembra ma attraversare l’Oglio in kayak è oltre che rilassante e divertente, anche molto facile. Rischioso? Niente affatto. Si va per gradi e sarà sempre lì ad affiancare chi vuole cominciare questo percorso».

Per adesso sono previsti due weekend di escursione fluviale: l’otto e il nove maggio e a seguire il 15 e il 16. Per partecipare a questa iniziativa e al contempo tenersi informati sulle nuove proposte dell’ente di tutela basta visitare il portale online del Parco Oglio Nord.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO