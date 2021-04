Fototrappola contro gli incivili

SESTO (25 aprile 2021) - Tempi duri per gli incivili. La risposta del Comune di Sesto agli episodi di malcostume che purtroppo spesso e volentieri si registrano nel capoluogo e nei suoi tre «Uniti» di Casanova del Morbasco, Cortetano e Luignano, si chiama foto trappola. Da qualche giorno è in dotazione al vigile Alessandro Salimbeni, che l’ha già nascosta in uno dei punti più sensibili e strategici del territorio, ampio in tutto 26 chilometri quadrati. Il luogo, naturalmente, resta top-secret. Potrebbe essere nei dintorni di una roggia, nei pressi delle piazzole ecologiche o dei parcheggi. Ovvero le zone dove spesso e volentieri vengono abbandonati rifiuti anche in quantità ingente. I responsabili approfittano in genere delle aree isolate, talvolta lontane dai centri abitati e quindi protette da occhi indiscreti. La polizia locale, però, ha già eseguito una sorta di mappatura proprio dei siti più gettonati e proprio qui, di volta in volta il dispositivo sarà attivato per fotografare e filmare in flagranza chi viola le regole.

