Bar e ristoranti, giungla di regole per la riapertura

CREMONA (25 aprile 2021) - Da domani riaprono bar e ristoranti. Ma il bicchiere è mezzo pieno perché la ripartenza impone comunque limiti stringenti e severi. La principale novità: si potrà tornare al bar o al ristorante. Sono infatti consentite le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, birrerie, pub) svolte da qualsiasi esercizio.

«Il consumo – spiega Alessandro Lupi, presidente provinciale della Fipe - deve avvenire esclusivamente al tavolo, solo all’aperto. I locali potranno restare aperti a pranzo e anche a cena, fino al coprifuoco, che attualmente è alle 22. Ci siamo organizzati per assicurare la massima sicurezza ai clienti e ai collaboratori e seguiamo protocolli rigidissimi proprio per scongiurare ogni possibilità di contagio». E il tema della diffusione della pandemia è centrale anche nelle restrizioni indicate dal Governo. Permane, infatti, il limite delle quattro persone al tavolo, ad eccezione che siano tutti conviventi. Proprio per questo la Fipe ha realizzato una cartellonistica specifica che verrà affissa all’ingresso dei locali. Così come è obbligatorio indicare anche il numero massimo di avventori che possono frequentare il locale. Inoltre, il cliente, dopo aver effettuato l’ordinazione deve obbligatoriamente consumare seduto al tavolo (all’aperto) e deve essere rispettata la distanza di un metro. «La previsione del consumo esclusivamente all’aperto? Sembra ragionevole ritenere consentito anche il servizio all’interno di verande esterne o dehors, a condizione che vengano mantenute aperte su uno o più lati».

Qualche incertezza resta, invece, collegata al consumo al bancone. «Abbiamo chiesto chiarimenti - conferma Emiliano Bruno, vicepresidente Fipe –. Il decreto è arrivato veramente in zona Cesarini e pur sottolineando che stiamo aspettando una risposta ufficiale, la federazione nazionale ritiene che il consumo al banco fino alle 18 sia consentito in zona gialla. Pensiamo alle colazioni che hanno un peso importantissimo nel fatturato delle nostre attività. Speriamo davvero di poter restituire, ai nostri clienti il rito irrinunciabile del caffè in piedi davanti al barista di fiducia».

«La apertura all’aperto non è priva di incognite – ribatte Lupi – Si pensi alla variabilità del meteo. E quindi alle difficoltà nel gestire prenotazioni e personale. O all’acquisto delle materie prime che si deteriorano se non preparate rapidamente». Il decreto fissa al 1° giugno, nella zona gialla, la possibilità di svolgere l’attività anche al chiuso, con consumo al tavolo, ma solo fino alle 18. Fino ad allora gli unici che potranno consumare nei locali chiusi sono i clienti del servizio mensa (come già avviene oggi). Per chi non ha uno spazio o un plateatico all’aperto, l’unica alternativa sono i servizi di consegna a domicilio (autorizzato senza restrizioni orarie) e asporto (consentito fino alle 22). Fanno eccezione bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche (cioè quelle imprese con codice ATECO 56.3) ai quali resta consentito solo fino alle 18. In entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Infine permane il divieto di svolgimento di feste nei luoghi chiusi o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

«Siamo pronti a ripartire – conferma Lupi – e potremo riuscirci quanto più forte sapremo affrontare questa sfida con coesione. Penso, innanzitutto, alla responsabilità di ciascuno. Richiamiamo che è vietato, nel caso di asporto, il consumo nelle immediate adiacenze del locale. Auspichiamo la collaborazione dei nostri clienti, evitando di costringerci al ruolo di gendarmi. Chi non rispetta le regole danneggia se stesso (perché rischia una sanzione) e aumenta il rischio di contagio. La massima attenzione è richiesta anche alle imprese. E’ bene ricordare che i trasgressori potranno esser multati fino a 1.000 euro oltre a rischiare la chiusura fino a 30 giorni. Infine richiediamo, ancora una volta, l’attenzione delle amministrazioni locali per ottenere plateatici che possano consentire di svolgere, in maniera non troppo limitativa, la nostra attività. Oggi i Comuni stanno seguendo il problema con velocità diverse. E poi tutte le altre realtà coinvolte (con una burocrazia pesantissima), fino alle Sovrintendenze. Ci sono casi virtuosi ed altri che lo sono un po’ meno. Lo spazio vuol dire sicurezza, sarà un elemento sempre più strategico. Per questo c’è bisogno di un’alleanza tra pubblico e privato. Speriamo davvero ci possano aiutare in questa ripartenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO