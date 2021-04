"Io no vax? La verità è che scherzo"

CREMONA (24 aprile 2021) - «Un conto è quando si fanno le battute, si ride, si scherza. Molti arrivano nel box tesissimi, perché hanno paura di AstraZeneca. È per sdrammatizzare. Dico: ‘Pensi che c’è anche radio Vaticana che dice che è tutta una creazione del diavolo, ma non si preoccupi. Mica lo dico io. Se parliamo di complottismo, allora i complottisti dicono che Pfizer è firmato 666. I vaccini sono tutti uguali, vada tranquillo, è una questione di etichetta’. E loro ridono. Io cerco di creare empatia. Non dico: ‘Adesso le danno il sangue del diavolo’. Ma non scherziamo. Io non sono un medico no vax. E oggi su Facebook ho scritto che il primo che dice che sono un medico no vax, complottista, lo denuncio». Francesco Berti lo ha scritto proprio lì, sul social dove pubblica frasi sibilline contro i vaccini. Spesso ricorre il 666, il numero della Bestia nell’Apocalisse. Frasi come ‘Vakkino russo... il nome Sputnik... tributo al 666 (solo per intenditori). Oppure : ‘Il 666 non vuole i vostri soldi (solo per intenditori)’.

Tra i post che ha condiviso, c’è quello che dice: ‘Per favore, non chiamatela più scienza, chiamatela per quello che è, circonvenzione di incapaci è più appropriato’: «Il social network è per ridere e scherzare, la professionalità è un’altra cosa - afferma -. Su Facebook si scrivono stupidaggini che devono rimanere su Facebook. Io non sono laureato su Facebook, ma nello Stato italiano. Confondere le chiacchiere da bar con le realtà professionali, io credo che sia molto infantile, puerile. Non confondiamo il livello professionale con il livello Facebook. Io li tengo ben distinti».

Berti è il medico che all’hub vaccinale di CremonaFiere, secondo alcune testimonianze, mentre raccoglie le anamnesi farebbe proselitismo sulla pericolosità dei vaccini, cercando di dissuadere le persone. E spaventandole con il richiamo al triplo 6, il numero dell’anti-Dio: Satana, appunto. «Ma non è vero», sostiene. E poi dice di aver contratto il Covid per ben due volte: «La malattia l’ho avuta per la prima volta il 20 dicembre del 2019, quando ancora non si sapeva nulla. Mi è stata addosso tre mesi, ho rischiato la vita, quindi è impossibile che io sia un medico no vax. A fine gennaio, prima del lockdown, vado a sciare. Prendo freddo e faccio la classica ricaduta, però stavolta, un po’ insospettito da questo strano raffreddore, da questo affanno, mi sono curato, sono stato meglio. Ad ottobre, poi, secondo me ho preso del freddo, ho sentito dei sintomi strani che mi ricordavano molto quelli avuti, nel giro di un giorno è passato tutto».

Berti ha sempre fatto i tamponi. Sempre negativi. «Io facevo sempre i tamponi rapidi che prendevo in farmacia. Erano sempre negativi, però ero un po’ insospettito ed ovviamente, dovendo lavorare in reparto a contatto con la gente, io ero sempre negativo, dunque non infettante. Dal 6 ottobre, sono stato sempre bene. Se c’è uno che può rispondere sul Covid sono io. Ripeto: dirmi che sono un medico no vax è da querela». Soprattutto, «io non ho fatto nessuno ‘non idoneo’. Oltretutto, siccome non c’è tempo, perché dobbiamo fare tot persone ad ora, io alle persone che temono di essere non idonee o che hanno paura a fare il vaccino, dico sempre: ‘Lei si sieda lì, ci pensi un attimo, facciamo due chiacchiere e, poi, vediamo. Se lei ha altre domande da farmi, io sono qui per risponderle’».





