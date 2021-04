Meno italiani si sentono 'ingaggiati' nella lotta al virus

CREMONA (24 aprile 2021) - Anche se la paura del contagio resta alta, crolla la percentuale di italiani che si sente «ingaggiata» nella lotta contro il virus SarsCov2: a ridosso delle prossime riaperture, proprio questo fattore psicologico potrebbe inficiare la capacità degli italiani di mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione dei contagi. È quanto emerge da una nuova indagine dell’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica-campus di Cremona, centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell’Università Cattolica che da febbraio 2020, e coinvolgendo oltre cinquemila persone, sta conducendo un vero e proprio monitor continuativo sull'impatto psicologico di Covid-19 sulla popolazione italiana.

In un anno, tra marzo 2020 e marzo 2021, la percentuale di italiani che si sente «ingaggiata» nella lotta contro il virus è crollata dal 26% al 6% e, parallelamente, le persone che si sentono impotenti ed incapaci di prevenire rischi di salute sono più che raddoppiate (dal 12% al 29%). Una situazione «così preoccupante non si può facilmente imputare a noncuranza o a indifferenza rispetto a Covid-19, perché nel contempo gli italiani che si sentono a forte rischio di contagio sono incrementati dal 30% al 47% - sottolinea Guendalina Graffigna, direttore dell’EngageMinds Hub -. Il problema sta piuttosto nel senso di inefficacia personale, di perdita di senso circa alcune misure preventive e del venir meno di un’alleanza con le istituzioni. Insomma, una sorta di «confusione» comportamentale che in alcuni casi porta a delegare le azioni di prevenzione della salute».

Per molti mesi «la sola strategia di contenimento dei contagi è stata quella comportamentale - spiega Graffigna -. A tutti i cittadini sono stati richiesti cambiamenti importanti nel loro modo di vivere e di comportarsi. E dunque il coinvolgimento attivo delle persone nella lotta alla pandemia è da sempre stato visto e appellato come fondamentale. Purtroppo però vediamo che nel tempo le persone, anziché rafforzarsi in questo ruolo attivo, hanno aumentato il senso di fatalismo e la delega al sistema». Questo, rileva, «attiva una spirale negativa di pessimismo, frustrazione ed inefficacia nei comportamenti preventivi».

