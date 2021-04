Cane a zig-zag sulla Codognese: salvato dalla Polizia

ACQUANEGRA (24 aprile 2021) - Zigzagava lungo la Codognese creando intralcio e soprattutto pericolo per i mezzi in transito. Per schivarlo un paio di camionisti si sono visti costretti a deviazioni improvvise e mai semplici da governare, soprattutto quando si è alla guida di un autoarticolato. Fatto è che per recuperare il cane che per oltre venti minuti, tra le 9.30 e le 9.55, ha seminato il panico lungo l’ex statale 234 si è resa necessaria la chiusura della strada, decisa dalla polizia stradale di Pizzighettone all’altezza dell’abitato di Acquanegra.

Proprio agli agenti in servizio al distaccamento della città murata è toccato il compito, non semplice, di catturare il meticcio, visibilmente spaventato e, proprio per questo, divenuto anche aggressivo. Dopo aver assistito alle frenate brusche e alle manovre d’emergenza di alcuni autisti finiti addirittura sulla banchina, gli uomini in divisa hanno affrontato il problema in prima persona e l’operazione, non senza fatica, si è concretizzata con successo. A quel punto, mentre la circolazione lungo la Codognese è tornata a scorrere regolare, l’esemplare (di mezza taglia e dal pelo quasi interamente nero) è stato temporaneamente sistemato nel cortile chiuso di un’abitazione privata, grazie alla disponibilità mostrata dal proprietario. Dopodiché è stato attivato il servizio di accalappiacani che ha eseguito il trasferimento in una struttura d’accoglienza in attesa, attraverso la lettura del microchip, di risalire all’identità del proprietario.

