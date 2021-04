Salvato il ciliegio degli innamorati

PIZZIGHETTONE (24 aprile 2021) - Nella città murata da ormai trent’anni lo chiamano l’angolo degli innamorati, un po’ per la panchina appartata e un po’ per l’atmosfera magica, vista la presenza delle antiche mura. Ma a rendere quel punto del borgo ancora più unico è senza dubbio la fioritura primaverile del prunus serrulata, noto anche come ciliegio giapponese. Proprio questa simbolica pianta, della famiglia delle Rosacee diffusa soprattutto in Giappone (da qui il nome più comune di ‘ciliegio giapponese’), è tanto cara ai pizzighettonesi ma è stata recentemente minacciata da una malattia molto invasiva. Che quasi sempre costringe all’abbattimento. Non stavolta, perché grazie alla tenacia del Gruppo volontari mura fermamente intenzionato a salvare quello scorcio caratteristico, l’albero è convalescente, ma ormai fuori pericolo. «Purtroppo il prunus è stato attaccato da un patogeno, la Monilia – spiega il presidente del sodalizio, Sergio Barili – che ne ha messo a repentaglio la vita. Siamo intervenuti poco alla volta, con trattamenti e potature di cui si sono occupati alcuni volontari. L’ultimo pochi giorni fa. Fortunatamente siamo riusciti a salvarla».

