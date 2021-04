Il primario Buffoli: "Lotto con la Sla, malattia inaccettabile"

CREMONA (24 aprile 2021) - Lo scorso 22 febbraio il dottor Federico Buffoli, classe 1956, bresciano, ha cessato l’attività di direttore dell’Unità di Gastroenterologia presso l’ospedale Maggiore di Cremona: un pre pensionamento, dovuto a motivi di salute, come lo stesso medico spiega, con il suo solito timbro di voce, carico e travolgente. «Purtroppo sono alle prese con la Sla (la Sclerosi laterale amiotrofica), sono su una sedia a rotelle — dice l’ex primario — Sarei andato avanti molto volentieri a lavorare, ma la malattia me lo ha impedito. Sono bloccato su una sedia a rotelle. Ne parlo in modo razionale perché da medico non potrebbe essere diversamente. Poi c’è un altro aspetto, più profondo, che appartiene alla sfera intima, che mi porta a dire che si tratta di una malattia inaccettabile. Nel mio caso la Sla è partita dalle gambe ed è stata una fortuna, se si può dire così. Ma oggi faccio fatica a spezzare con le mani uno stuzzicadenti, mentre per tutta la vita ho manovrato endoscopi con disinvoltura».





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO