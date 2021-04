Medico no vax in Fiera: "È al box per dissuadere"

CREMONA (24 aprile 2021) - Un medico no vax al box pre-vaccinazione. La segnalazione proviene da alcuni cittadini cremonesi che, nelle scorse ore, si sono presentati all’hub di CremonaFiere per la somministrazione del vaccino anti-Covid: fonti che la redazione — dopo un attento lavoro di verifica e confronto delle testimonianze — reputa assolutamente attendibili, la cui identità resta riservata per preservarle da un dibattito spinoso e divisivo.



Il tono dei racconti è incredulo, per certi versi inquietante: di tutto si sarebbero aspettati i vaccinandi tranne di trovarsi di fronte a un medico motivato a dissuaderli dall’inoculazione, sfoderando tesi che — a tutti gli effetti — rientrano nel perimetro del complottismo. Se gli anti-vaccino sono presenze rare all’interno del corpus sanitario, risulta paradossale l’impegno in prima linea di un no vax alla postazione di anamnesi, quella in cui avviene il passaggio cruciale che precede la somministrazione del siero.



La testimonianza che segue è di un cittadino che ricostruisce l’inatteso e perturbante incontro all’hub cittadino. «Appena mi sono seduto, il medico mi ha chiesto se mi sentissi obbligato a vaccinarmi — spiega —. Ho risposto che ero totalmente sereno. Ma lui ha insistito. Mi ha detto: se non è obbligato, cosa ci fa qui?». A quel punto, secondo il racconto, sarebbero iniziati i riferimenti alla pericolosità dei vaccini. E non in relazione ai casi di trombosi, su cui resta altissima la guardia da parte della macchina di monitoraggio della campagna vaccinale: «Il medico mi ha domandato se sapessi in che modo è contrassegnato il vaccino Pfizer — racconta il cittadino —. In quel momento il discorso si è fatto surreale. Il dottore ha accennato a un fantomatico marchio 666». Il Numero della Bestia, nell’Apocalisse di Giovanni, divenuto il segno del Maligno nella simbologia dell’occultismo e declinato in varie chiavi anche nell’ambito del pensiero complottista. «So perfettamente a cosa è associato il triplo sei, ma ho preferito fare lo gnorri — prosegue il testimone —. Dopo aver snocciolato allusioni demoniache, il medico ha sfoderato insinuazioni analoghe a proposito del vaccino Sputnik. Ha cercato di far leva su ogni mia debolezza per farmi cambiare idea».

Poi, la virata: «Mi ha chiesto se avessi mai avuto reazioni allergiche in passato, e io gli ho riferito un episodio di sfogo cutaneo dopo l’assunzione di un antibiotico. Così mi ha congedato sconsigliandomi la vaccinazione e suggerendomi una visita da un allergologo». Il cremonese, frastornato, si è alzato e ha abbandonato il box. «Ho continuato a pensare per ore a ciò che avevo vissuto. E ho realizzato che quel medico aveva utilizzato tecniche subdolamente persuasive per spingermi a rifiutare il vaccino. Allora sono tornato all’hub e ho fatto il mio dovere». Dopo la nuova anamnesi (ovviamente con un altro medico) è arrivato il momento della vaccinazione: «Nessun dubbio — dichiara —: vaccinarsi è essenziale».



La versione dei testimoni trova riscontro, tra l’altro, nella posizione manifestata dal medico sui social network: sono espliciti i toni che esprimono il forte scetticismo nei confronti dei vaccini anti-Covid. Tutto ciò, nonostante il dottore risulti regolarmente vaccinato: diversamente, del resto, non potrebbe prestare servizio all’interno dell’hub.



Interpellato sul caso, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Asst ha fatto sapere di non aver ricevuto alcun tipo di segnalazione — né via telefono né tramite e-mail — a proposito di aperti atteggiamenti anti-vaccino da parte di alcun medico tra tutti quelli che operano al polo di Cremona. Ma chi avesse avuto un’esperienza analoga a quelle raccolte dal nostro quotidiano può segnalarle all’Asst inviando una mail all’indirizzo urp@asst-cremona.it.

