Impegno civile, premio Barbieri per cinque giovani

CREMONA (23 aprile 2021) - Assegnati a cinque giovani impegnati nei Corpi Europei di Solidarietà (European Solidarity Corps, ESC) i premi alla memoria di Attilio Barbieri, edizione 2021. Un riconoscimento che Fondazione Città di Cremona assegna ogni anno in memoria del giovane caduto il 26 aprile 1945 in piazza San Luca per mano delle truppe di occupazione. Dal 1947 il premio, voluto dai genitori del giovane, riconosce i meriti di giovani impegnati in attività di impegno civile.

Quest'anno il premio, consistente in un assegno di 1.000 euro ciascuno, va ai partecipanti del progetto ESC promosso dal Centro Servizi per il Volontariato (CSV) Lombardia Sud, che coinvolge cinque giovani, quattro spagnoli e un francese, impegnati in altrettante associazioni o enti cittadini: Anffas Cremona onlus (oggi rappresentata da Dario Diotti e Sara Cavalli); Istituto di studi superiori musicali Monteverdi (con la direttrice Anne Colette Ricciardi); Centro Fumetto Andrea Pazienza (con Michele Ginevra); Cooperativa Nazareth (con Nicola Cardillo); il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona (con Hager Salah e Massimo Mancosu).



Questi i nomi dei premiati questa mattina nel cortile di Palazzo della Carità: Maria Jose Esparza Ronda, 24 anni, Fidel Franco Gonzalez, 25 anni; Aurelie Melissa Bacha, 29 anni; Andrea Ballesteros Ruiz, 23 anni; Gonzalez Herranz Samuel Rodrigo, 22 anni.



La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione dei componenti della commissione giudicatrice del Premio composta da Rosita Viola, assessore alle Politiche Sociali, mons. Ruggero Zucchelli, delegato del vescovo, Francesca Di Vita (in rappresentanza della preside del liceo Manin Maria Grazia Nolli); Uliana Garoli, presidente Fondazione Città di Cremona e Lamberto Ghilardi, segretario della stessa.



"Per noi quest'anno il premio Barbieri è molto significativo - ha detto nel suo intervento Uliana Garoli - innanzitutto perché riusciamo a farlo cadere nel momento delle celebrazioni del 25 aprile; inoltre perchè, tra tutte le domande pervenute, la commissione ha potuto alzare lo sguardo ad una dimensione internazionale. Questo era nato come Premio alla bontà, che oggi può essere declinata come solidarietà verso gli altri, chi è più forte aiuta il più debole. Per noi bontà va di pari passo con la reciprocità, è qualcosa qualcosa di osmotico: è quello che cerchiamo di fare nei nostri palazzi e penso al polo di via XI Febbraio dove coesistono attività per giovani e anziani, c'è un condominio sociale nel segno dell'aiuto reciproco. Le istituzioni è giusto che diano le basi, ma poi sono uomini e donne in carne ed ossa ad operare".

"Ci fa molto piacere che i premiati quest'anno provengano da Spagna e Francia perchè vorremmo che diventino ambasciatori di Cremona nell'Europa. Grazie per quello che fate e potrete fare"



Ha portato il saluto del Vescovo Napolioni monsignor Ruggero Zucchelli: "Questi giovani hanno scelto una solidarietà che va al di là dei confini. Quando aiutiamo una persona che ha bisogno, noi collaboriamo al bene comune. Finchè alcuni saranno esclusi dal bene comune non potremo vivere in sicurezza e può darsi che si metta in pericolo quella libertà che i nostri padri ci hanno donato il 25 aprile. Aiutando chi viene da lontano noi costruiamo veramente una società a dimensione planetaria". Citando papa Francesco: "Se dal Covid non impariamo ad essere migliori, non riusciamo ad uscirne e a riprendere la corsa del nostro Paese. Non bastano le risorse, occorre usarle bene e fare in modo che tutti partecipino delle risorse che vengono distribuite".



Il sindaco Gianluca Galimberti ha poi fatto un parallelo tra i giovani europei che durante la sceonda Guerra Mondiale combatterono per la libertà a carissimo prezzo, testimonando la loro umanità attraverso le lettere alle famiglie, e i loro coetanei del 2021 oggi premiati: "Voi scrivete lettere con la vostra vita: 70 anni dopo i giovani europei non sono più imprigionati ma girano per l'Europa svolgendo progetti importantissimi di utilità sociale. Di questo vi sono personalmente grato, perchè voi scrivete non solo la storia dell'Europa, ma la storia di un territorio: in tutti i progetti che state svolgendo c'è Cremona".



Per il CSV LOmbardia sud è intervenuto il consigliere Giorgio Reali: "Le esperienze di impegno civile, di solidarietà, di cultura partecipata, di attenzione allo sviluppo sostenibile e alla creazione di una cittadinanza più inclusiva praticate da questi giovani nella nostra comunità risultano in piena sintonia con il valore della libertà, della democrazia e della solidarietà tra popoli e nazioni che l’esperienza di Attilio Barbieri ci ricorda.

In particolare, la presenza di questi 5 giovani, che hanno scelto di vivere questa esperienza a Cremona nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, assume un significato particolare per la nostra comunità e rappresenta un forte segnale di fiducia nel futuro.

Da diversi anni la città di Cremona vive un’esperienza di volontariato molto particolare: l’accoglienza di giovani volontari provenienti da diversi paesi europei nell’ambito del progetto European Solidarity Corps.

Da oltre 10 anni infatti CSV Lombardia Sud, Comune di Cremona, e Anffas Cremona sviluppano progetti di solidarietà in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani e la Commissione Europea.

Cremona ha sempre avuto un'attenzione particolare vero la mobilità giovanile internazionale e fin dal 2007 ha partecipato attivamente a tutti i programmi europei dedicati a i giovani (gioventù, gioventù in azione Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà) ospitando, tramite una rete di realtà pubbliche e private come CSV, il Comune di Cremona, Anffas, Nazareth, Liceo Manin, ISSM Monteverdi più di 50 volontari e volontarie provenienti da 20 paesi europei e non (dalla Francia all'Ungheria dall'Egitto all'Armenia) ed ha inoltre inviato 12 volontari in altrettanti paesi europei".

- Maria Jose Esparza Ronda, 24 anni, progetto "Solidarity Tools Activate Refugees Skills" presso cooperativa Nazareth. Affiancamento agli educatori del centro diurno Giona, per la progettazione e realizzazione di laboratori espressivi destinati agli adolescenti; organizzazione di tornei e allenamenti di differenti attività sportive in affiancamento ad allenatori professionisti; supporto nel doposcuola di Giona e nelle attività della falegnameria Sharewood; supporto nelle lezioni di italiano (e di altre lingue straniere) a minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo; partecipazione a collette alimentari, raccolta materiali scolastici, raccolta farmaci; attività di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità ambientale con le scuole all’interno del progetto di agricoltura sociale Rigenera.



- Fidel Franco Gonzalez, 25 anni, progetto "Solidarity With Comics on" del Centro Fumetto Andrea Pazienza. Supporto nell’erogazione servizi bibliotecari e di Prestito interbibliotecario; collaborazioni ad eventi culturali quali il Porte Aperte Festival, Cremona Cultura, festa di fine corsi di fumetto, Festa dell'Europa, Salone dello Studente, eventi rivolti alle scuole, Corsi fumetto, Progetto migranti e fumetto, progetto Inbook. In particolare, collabora con il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona come testimonial per attività di informazione rispetto ai Corpi Europei di Soldarietà, e alla mobilità giovanile internazionale.



- Aurelie Melissa Bacha, 29 anni, progetto "Music OVer Europe" dell'Istituto Monteverdi. Supporto alla progettazione e realizzazione di masterclass e workshop; partecipazione a stand informativi pubblici anche a carattere internazionale quali Cremona Mondomusica e Museo del Violino; supporto alla segreteria organizzativa (contatti con partner internazionali, logistica e accompagnamento per le attività delle masterclass, seminari internazionali); supporto nella diffusione di nuove attività quali l'avviamento alla musica classica per migranti e giovani con minori opportunità.



- Andrea Ballesteros Ruiz, 23 anni, progetto "Growing Europe" di Anffas Onlus. Inclusione attiva delle persone con disabilità; attività di promozione della vita indipendente; educazione ambientale per la promozione e lo sviluppo di una cultura della biodiversità accessibile alle persone fragili; creazione del ‘Museo degli Alberi’ nel Parco del Vecchio Passeggio.



- Gonzalez Herranz Samuel Rodrigo, 22 anni, progetto "Welfare Solidarity: Youth for a New Community". Varie attività svolte presso il CSV Lombardia sud: creazione di spazi digitali per favorire lo scambio e la vicinanza tra giovani e sui temi della cittadinanza, del volontariato e dell’Agenda 2030, coinvolgendo i giovani attivati nell’esperienza di CremonaAiuta; creazione di spazi virtuali di “Scambio, Riuso e Baratto”; organizzazione nelle scuole, in collaborazione con associazioni locali, di percorsi sulle tematiche della Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell’infanzia o in connessione con progetti di mobilità urbana; allestimento e cura dell’area verde attigua alla sede del CSV con il coinvolgimento di alcune realtà del tessuto sociale cittadino che operano nell’ambito dell’inclusione, dell’accoglienza e della tutela ambientale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO