Scontro fra due auto, in ospedale le conducenti

SONCINO (23 aprile 2021) - Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, lungo la via Milano.

Poco dopo le 13.30 una Fiat 500 con a bordo una ragazza di 28 anni è finita per impattare contro una Panda, con al volante una soncinese di 69 anni, che stava svoltando nella strada sterrata che costeggia la Serenissima, poco oltre la zona industriale. Sul posto la Polizia Stradale di Crema e la Croce Verde di Soncino. Saranno ricoverate a Crema per ulteriori accertamenti. Traffico in tilt, a gestire la viabilità la polizia locale di Soncino. [FOTO]

