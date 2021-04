Soccorso dei carabinieri ad anziano colto da malore.

STAGNO LOMBARDO (23 aprile 2021) - E’ successo tutto in pochi minuti, ma che sono stati fondamentali per la vita di un 71enne di Stagno Lombardo. Nella tarda mattinata di ieri infatti la pattuglia dei Carabinieri di San Daniele Po, mentre attraversava il Comune di Stagno Lombardo, è stata avvicinata da un anziano signore che, fin dal primo approccio, è apparso ai militari che versasse in condizioni di salute poco rassicuranti.

L’anziano, dopo essere sceso dal suo veicolo si è avvicinato all’ equipaggio dell’Arma con il quale ha iniziato a scambiare qualche parola, parole però sconnesse e proferite con molta difficoltà; subito dopo si è accasciato a terra privo di sensi. I militari, che nel frattempo erano scesi dall’auto per prestare soccorso all’uomo, a quel punto lo sorreggevano prontamente distendendolo a terra. Questa manovra permetteva al malcapitato di riprendersi pian piano, e consentiva ai militari di contattare prontamente personale sanitario del “118”; nell’attesa rimanevano al suo fianco, tranquillizzandolo, e mantenendolo vigile fino all’arrivo dei soccorsi.

Il pronto intervento dei Carabinieri, oltre alla loro immediata valutazione del pericolo nel quale versava l’anziano cittadino, ed il rapido sopraggiungere del personale sanitario, permetteva all’uomo di superare lo scompenso cardiaco di cui era rimasto vittima, scongiurando un peggior epilogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO