Geodis trasloca, ma i 150 posti sono salvi

SORESINA (23 aprile 2021) - Rivoluzione in arrivo al polo logistico di Soresina. Geodis, l'azienda che un anno fa ha ripopolato di merci e di mezzi di trasporto buona parte del complesso compreso tra via delle Bruciate e via Inzani, assumendo oltre 150 persone, al massimo entro agosto, ma forse anche prima, dovrebbe chiudere i battenti e trasferire la propria attività altrove.

La notizia, per il momento ufficiosa e non ancora ufficiale, è comunque già rimbalzata anche in Comune; l'amministrazione è corsa subito ai ripari e dalle parole del sindaco Diego Vairani trapela ottimismo circa la possibilità che le strutture non rimangano vuote a lungo. «Se, come sembra, Geodis traslocherà altrove - rivela il primo cittadino - esistono ottime probabilità che un nuovo gestore si renda disponibile in tempi brevi a occupare la parte del polo logistico che rimarrà libera. Abbiamo già preso contatto con il fondo che detiene la proprietà dell'immobile e siamo stati informati della manifestazione d'interesse presentata da un soggetto che sta sviluppando altri progetti analoghi sul territorio lombardo. Seguiremo attentamente l'evolversi della situazione ma confidiamo che un'eventuale transizione possa concludersi rapidamente e soprattutto senza la perdita di posti di lavoro». Sì, perché l'aspetto più interessante dell'eventuale staffetta è la continuità occupazionale: la società subentrante avrebbe infatti assicurato al fondo immobiliare l'intenzione di assorbire tutti o quasi i 150 addetti che attualmente prestano servizio (o che prestavano: le prime disdette sono già arrivate) nel colosso logistico soresinese.





