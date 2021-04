Vaccini, in 24 ore 1.626 somministrazioni

CREMONA (22 aprile 2021) - In una sola giornata 1.626 vaccini: la provincia di Cremona - in base agli ultimi dati aggiornati sul portale della Regione - continua a confermarsi quella con la più alta percentuale di vaccinati sul totale della popolazione. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose il 24,23% dei 308.299 aventi diritto, con un incremento dello 0,5% rispetto a mercoledì. In numeri assoluti significa 74.692 prime dosi (con 37.778 persone che hanno già ricevuto anche la seconda), mentre mercoledì erano 73.066. In 24 ore sono dunque stati somministrati altri 1.626 vaccini. Tra i Comuni, in testa c’è Sospiro con il 45,09% di prime dosi già inoculate.

