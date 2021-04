«La rinascita è nell'arte»

CREMONA (22 aprile 2021) - Il progetto dell’Associazione Latinoamericana «Arte in movimento» è una sorta di invito alla resilienza della creatività, alla volontà di non arrendersi e frequentare una rinascita civile e artistica dopo la pandemia. Da qui è nata l’idea di rievocare l’anima del cinema chiuso da dieci anni, immaginare una presenza fantasmatica al suo interno, memoria dei corpi che l’hanno vissuto e abitato, dei fantasmi in celluloide e delle loro storie. Per estensione la rinascita di quello spazio è rinascita della città. L’installazione audiovisiva s’intitola semplicemente: Cinema Tognazzi, firmata dal duo artistico Camarada Films, composto da Sol Capasso e Fabio Gionfrida che si è avvalso della danza di Tamara Fragale. «L’idea della performance Cinema Tognazzi come delle azioni musicali e artistiche del progetto «Arte in movimento» è quella di andare incontro allo sguardo degli abitanti della città. L’azione performativa assume, ogni volta, forme diverse in relazione al particolare contesto in cui si attua — spiega Sol Capasso —. Per la performance Cinema Tognazzi un particolare ringraziamento va a Carlo Nolli che ci ha aperto le porte del cinema, AdverFoto, 2C Service Impianti, MacPro events, Martin Gabbani, Sori Traore e Paola Velasquez. Tutto il progetto è possibile grazie a Fondazione Comunitaria e al patrocinio del Comune».

