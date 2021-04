Transizione ecologica, Confagricoltura e Assoverde preparano il Neorinascimento

ROMA (21 aprile 2021) - Rigenerazione urbana, biodiversità, salute e benessere sono concetti sempre più associati al verde, pubblico e privato: Confagricoltura e Assoverde, in collaborazione con istituzioni, enti pubblici, università ed enti di ricerca, ordini professionali, associazioni e rappresentanze del settore presenteranno, in un webinar il prossimo 29 aprile, i primi risultati del Libro Bianco del Verde “Per un Neorinascimento della cura e della gestione del Verde”, che ha coinvolto una folta platea di autori e studiosi.

Il bisogno di vivere il verde e la natura, con la pandemia, è diventato una priorità dei cittadini, con la consapevolezza dell’importanza in termini ambientali, climatici, per la salute umana e nei processi di riqualificazione delle città, delle aree periurbane e rurali. Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e Antonio Maisto, presidente di Assoverde, introdurranno i lavori che si soffermeranno sui contenuti del Libro Bianco: “Mancava un luogo di raccordo e confronto tra le diverse energie in campo, per ricreare un nuovo rapporto tra l’uomo e la natura, in sintonia con gli obiettivi europei e italiani sulla transizione ecologica, sulla rigenerazione urbana, sulla creazione di nuove aree verdi e sulla corretta cura e manutenzione di quelle esistenti. – affermano – Si tratta dell’avvio di un percorso, che diventerà un appuntamento annuale fisso, per discutere e avanzare proposte concrete per il cambiamento, verso un Neorinascimento della cura e della gestione del verde”.

Organizzato da MyPlant&Garden, con Paysage e Il Verde Editoriale, media partner dell’iniziativa, l’evento on-line si svolgerà in 2 sessioni. La mattinata sarà dedicata ai temi legati alla “Cura e gestione del Verde”, mentre nel pomeriggio si affronterà l’”Emergenza Pini”, che costituisce il focus specialistico di questa edizione 2021. La partecipazione al webinar fornisce crediti professionali. Il Libro Bianco del Verde e gli eventi correlati hanno ottenuto i patrocini dei Ministeri della Transizione Ecologica, delle Politiche Agricole e Forestali, della Cultura e dell’ANCI, oltre di Ordini, Collegi professionali e Associazioni del settore che sostengono l’iniziativa.

Per iscriversi https://myplantgarden.com/webinar-libro-quaderno/

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO