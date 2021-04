Monticelli, furti nei magazzini logistici: altri quattro coinvolti

MONTICELLI D'ONGINA (21 aprile 2021) - Furti nei magazzini logistici: altri quattro coinvolti. I carabinieri della compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno infatti dato esecuzione a quattro ordinanze di misure cautelari applicative dell’obbligo di presentazione tre volte a settimana, emesse dal gip del tribunale di Piacenza, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di quattro uomini con età compresa fra i 26 e i 47 anni ritenuti responsabili – a vario titolo e in concorso tra loro – di furto aggravato e ricettazione. L’indagine, avviata nel mese di maggio 2019, scaturita dalle analisi tecniche effettuate sui telefoni e sulle utenze degli indagati, è stata condotta dall’aliquota operativa, con il coordinamento del sostituto procuratore Matteo Centini. I quattro, in prevalenza dipendenti dei magazzini della logistica di Monticelli e Pontenure, nell’orario di lavoro, dopo essersi impossessati di svariata merce stoccata all’interno del magazzino, l’avrebbero rivenduta a ricettatori del luogo per la successiva immissione nel mercato clandestino. Nel corso dell’indagine sono stati rinvenuti e sequestrati vari oggetti hi-tech, cellulari, computer, capi di abbigliamento e profumi di importanti marche nazionali ed esteri per un valore complessivo di 26mila euro. L’inchiesta, basata sulle chiare conversazioni di messaggistica intercorse tra gli indagati, ha consentito di dimostrare ed acclarare che gli stessi erano impegnati in attività di ricettazione e vendita di oggetti provento di reato, considerato anche che il prezzo applicato a questi prodotti, nella maggior parte nuovi e senza scatola, non era in linea con il mercato corrente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO