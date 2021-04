In provincia di Cremona 30 contagi e 2 vittime

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (20 aprile 2021) - In Lombardia, nelle ultime 24 ore, la situazione del contagio da Covid presenta una novità molto importante. Il rapporto fra nuovi casi e tamponi effettuati si è abbassato fino al al 3,5%. A fronte di 46.901 tamponi effettuati, sono 1.670 i nuovi positivi. (3,5%). In provincia di Cremona i nuovi casi di positività sono 30. Netti il calo dei ricoverati nelle terapie intensive: 675 (-33). Leggero aumento, invece per gli ospedalizzati nei reparti normali: 4.639 (+16). Nelle ultime 24 ore ancora 67 decessi -due in provincia di Cremona-, dato che porta il totale complessivo delle vittime a 32.386

