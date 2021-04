Controlli anti-Covid: bar chiuso per 5 giorni e sanzionati 3 clienti

CREMONA (20 aprile 2021) - Nel pomeriggio di ieri, personale della Questura di Cremona – Divisione P.A.S.I. Squadra Accertamenti -, unitamente a personale della Polizia Locale di Cremona, ha effettuato in centro a Cremona controlli amministrativi finalizzati al rispetto della vigente normativa di contrasto alla diffusione del virus “Covid-19”.

E’ stata svolta attività di controllo di polizia amministrativa nei confronti di quattro esercizi pubblici. A tre avventori sono state contestate le violazioni inerenti il divieto di consumazione di bevande nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico (art. 37 c.2 DPCM 2 marzo 2021); al titolare di un locale, invece, oltre alla sanzione amministrativa è stata applicata la misura accessoria della chiusura temporanea per 5 giorni, proprio per aver somministrato e consentito il consumo nelle adiacenze del proprio locale. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni.

