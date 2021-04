Tutta colpa del sindaco, giovedì incontro con Antonio Decaro

CREMONA (20 aprile 2021) - Il sindaco di Bari e presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Antonio Decaro è ospite del laboratorio Cremona si può, voluto dal sindaco Gianluca Galimberti e dalla coalizione per avvicinare amministratori e cittadini, attraverso nuove occasioni di confronto, partecipazione e comunicazione.

L'appuntamento è per giovedì 22 aprile alle ore 21 in modalità on-line. L'incontro ha come obiettivo quello di approfondire le sfide attuali dei comuni, anche alla luce della pandemia in corso, e gli elementi per una ripresa che riparta dalle città.

Interviene il sindaco Gianluca Galimberti, modera il direttore di Cremona1 Guido Lombardi. Per partecipare all'appuntamento, ricevendo il relativo link, occorre scrivere a comunicazione.galimberti@gmail.com.

