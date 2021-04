Reddito di cittadinanza percepito illecitamente, due denunciati

GRUMELLO CREMONESE (20 aprile 2021) - I carabinieri della Stazione di Pizzighettone, unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cremona, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona due cittadini romeni per i reati concernenti all’indebita percezione di reddito di cittadinanza. I due denunciati - O.C.C. classe 1988, residente in Romania ma domiciliato in Milano, celibe, disoccupato ed incensurato, e V.A. classe 2002, anche lei residente in Romania e in Italia domiciliata a Milano, nubile, disoccupata e pregiudicata - lo scorso 2 marzo avevano creato non pochi problemi all’interno dell’ufficio postale di Grumello Cremonese tanto che, l’impiegata, era stata costretta a richiedere l’aiuto dei Carabinieri. I due cittadini romeni infatti pretendevano che l’impiegata attivasse loro le carte del reddito di cittadinanza, nonostante fornissero solamente le fotocopie dei documenti di identità. Vedendosi rifiutare l’attivazione delle carte, sulle quali nel frattempo gli era stata accreditata la somma percepita con il reddito di cittadinanza, la coppia cominciava a creare disordine e far schiamazzi all’interno dell’ufficio postale; a nulla sono valse le spiegazioni fornite dall’addetta allo sportello. Gli uomini dell'Arma intervenuti, dopo aver riportato l’ordine, hanno avviato una serie di mirati ed approfonditi controlli nei confronti dei due cittadini romeni. Tali accertamenti hanno condotto i militari ad appurare che la coppia, pur di percepire il reddito di cittadinanza, messo a diposizione dallo Stato Italiano per i cittadini più bisognosi, aveva falsamente dichiarato di risiedere in Italia, requisito fondamentale per la percezione del reddito di cittadinanza. I controlli messi in atto hanno dimostrato inoltre che entrambi percepivano il sussidio già da alcuni mesi, nello specifico infatti V.A. da novembre 2020 a febbraio 2021 aveva incassato 2 mila euro mentre O.C.C. dal dicembre 2020 febbraio 2021 aveva percepito 1.500 euro.

