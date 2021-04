Addio a Baguzzi, aveva 53 anni

CREMONA (19 aprile 2021) - Lutto per la scomparsa di Francesco «Cecco» Baguzzi. Classe 1968 è sempre stato uno sportivo: amante del calcio, tifoso della Cremo, ha giocato nella Sotel. Grande anche la passione per il basket, tramandata dal padre Beppe, ex giornalista del quotidiano La Provincia. Non mancava mai al PalaRadi per seguire la Vanoli. Aveva frequentato il Torriani e poi la Cattolica. Informatore farmaceutico, socio alla Ferrovieri, era sposato con Paola e aveva un figlio. Lo ricorda l’amico Ivan Foina: «Ci sono persone che ti restano nel cuore perché quando le incontri ti lasciano qualcosa di positivo: un sorriso, il modo di fare, la presenza disponibile e piacevole. Cecco era così».

