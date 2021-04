Vasto cordoglio per Paolo Pasini, aveva 51 anni

BONEMERSE (19 aprile 2021) - Vasto cordoglio per Paolo Pasini, morto improvvisamente all’età di 51 anni a causa di un infarto. Era un professionista stimato, un marito e un padre attento, molto conosciuto a Bonemerse ma anche in città e in provincia. La tragica notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e ha profondamente scosso l’intera comunità. Pasini infatti era un dentista scrupoloso che aveva uno studio sia in città che a Corte de’ Frati, dove si recava qualche giorno a settimana. In tanti avevano trovato in lui un punto di riferimento. «Era una persona stupenda, sempre sorridente e cordiale, molto scrupolosa nel suo lavoro» lo ricorda chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Pasini nel tempo libero amava salire in sella alla sua mountain bike e percorrere chilometri su chilometri. Un senso di libertà e una grande passione a cui ha sempre mantenuto fede. Quasi ogni giorno amava dedicare almeno un’ora anche per passeggiare. Un modo per mantenersi sempre attivo e in forma. Tra la sue grandi passioni c’era anche il calcio, o meglio la Cremonese di cui era un grandissimo tifoso e «non mancava mai alle partite».

«Siamo senza parole per la sua morte improvvisa» fanno sapere dal paese. La comunità di Bonemerse infatti non riesce a capacitarsi di quanto accaduto. In tanti si sono stretti al dolore della moglie Tiziana e dei figli Filippo e Matteo.

I funerali verranno celebrati giovedì mattina partendo alle 11.15 per la chiesa parrocchiale di Cristo Re a Cremona. Poi il feretro verrà tumulato presso il cimitero di Bonemerse.

