Con il Tir contro il balcone: danni e proteste

CREMONA (20 aprile 2021) - Per la quarta volta nel giro di qualche anno, un autoarticolato ha urtato e danneggiato il balcone dell’abitazione di Roberto Bertoletti. Che ora dice basta e chiede una modifica viabilistica per salvaguardare edifici e residenti di via Malcantone, al Boschetto. L’ultimo scontro fra un tir e il manufatto è storia di sabato mattina alle 7.45: il botto, la casa che trema e poi l’amara sorpresa. «La motrice era praticamente a ridosso della mia abitazione, il rimorchio toccava quasi quella sul lato opposto della strada – spiega proprio Bertoletti –. Il camion arrivava da via Boschetto, ha svoltato in via Malcantone ed è successo quello che è successo. Ma se ci fosse stato qualcuno sul balcone? O anche qualcuno in strada, magari un bambino in bicicletta? Il punto è che il traffico pesante nel corso degli anni è aumentato a dismisura e questa strada, che attraversa un quartiere residenziale, non è idonea a sopportarlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO