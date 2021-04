SESTO (19 aprile 2021) - Ecco l’eremo di Luignano. Da ieri nella zona c’è un posto in più per pregare, incontrarsi e professare la fede cristiana. Il nuovo angolo di meditazione ricavato nella chiesa dei santi Pietro e Paolo e nel cuore di un’area verde alle sue spalle, ha ricevuto il via libera dal vescovo Antonio Napolioni, che oltre ai fedeli della piccola frazione, ha incontrato il consiglio pastorale di Sesto. Presenti, oltre al presule, il vicario generale don Massimo Calvi, il parroco di Sesto e Luignano don Enrico Maggi, quello di Acquanegra e Fengo don Giuseppe Galbignani e don Giuseppe Pezzani, ideatore e anima dell’eremo, che in qualità di amministratore parrocchiale diventa responsabile della pieve e della canonica della frazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO