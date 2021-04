Controlli stradali, due automobilisti in fuga e 12 multe per velocità

CREMONA (18 aprile 2021) - Nelle serate di venerdì e ieri gli agenti della Polizia locale, al comando di Pierluigi Sforza, hanno effettuato controlli serrati tra le 21 e le 24 concentrandosi sull'area compresa tra via Persico e il quartiere Maristella, con due pattuglie. I controlli sono stati eseguiti dall'ufficiale responsabile dei servizi di Polizia stradale, Giampietro Rossi, con l'obiettivo di verificare con il telelaser la velocità dei veicoli: un'azione mirata, sulla spinta di un'esplicita richiesta dei cittadini che risiedono nella zona. Nonostante lo scarso traffico e l'orario notturno, sono state elevate 12 sanzioni per velocità, una violazione per sorpasso e una per dispositivi luminosi non funzionanti. Tra l'altro, i vigili hanno multato un cittadino per violazione del coprifuoco Covid-19. Inoltre due veicoli hanno forzato l'alt, dandosi alla fuga, e sono stati inseguiti e raggiunti dagli agenti dell'unità di Pronto Intervento, presenti in loco per dare ausilio ai colleghi impegnati nel controllo strumentale. Nei confronti dei fuggitivi è scattata anche la sanzione per aver forzato il posto di controllo. In totale sono stati decurtati 37 punti patente. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con il nuovo autovelox mobile, in dotazione al Comando.

