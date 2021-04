Gravissimo incidente al Migliaro: paracadutista precipita e muore

CREMONA (17 aprile 2021) - Gravissimo incidente poco prima delle 14 all'aeroporto del Migliaro: un paracadutista sessantenne di Parma dello SkyTeam Cremona - con al suo attivo 100 lanci - è precipitato in un campo ed è morto. I soccorritori - 118 e automedica - sono prontamente arrivati sul luogo dell'incidente, ma nonostante le pratiche rianimatorie messe in atto non sono riusciti a strapparlo al suo tragico destino: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con il terreno. Sul posto la polizia che sta raccogliendo elementi per capire cosa sia realmente accaduto.

[GUARDA LE FOTO/1]

[GUARDA LE FOTO/2]

Seguono aggiornamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO