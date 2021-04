Valter Brocchieri si è spento a 75 anni

CREMONA (17 aprile 2021) - Vasto cordoglio per la morte di Valter Brocchieri, scomparso nelle scorse ore all’età di 75 anni dopo aver lottato contro la malattia. Lascia la moglie Maria e le figlie Manuela e Alessandra. Con lui se ne va un pezzo di storia della città dal punto di vista imprenditoriale. Valter aveva ereditato l’attività da suo padre, Ezechiele, da tutti conosciuto come Isacco. Proprietario di una ditta a due passi da via Mantova, in via Ospedaletto, aveva iniziato la sua avventura imprenditoriale come rigattiere. Quando qualcuno aveva bisogno di un pezzo di ricambio e di qualcosa di particolare, si rivolgeva a lui ed era una garanzia. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta era avvenuta la trasformazione della sua attività, con il salto ad azienda specializzata nel settore del trasporto, del commercio, del recupero e della lavorazione di rottami metallici, carta, cartone, plastica, legno e materiali misti.

