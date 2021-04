Schianto e auto ribaltata

SORESINA (16 aprile 2021) - Schianto fra due auto poco prima delle 21 in via XI Febbraio. In seguito all'impatto, una delle due vetture si è ribaltata in mezzo alla carreggiata mentre l'altra è stata sbalzata contro la recinzione di una villa, danneggiandone muro e inferriate, e rompendo anche la tubatura del metano. Il timore di una possibile fuga di gas è stato scongiurato dagli accertamenti dei vigili del fuoco, che comunque stanno ultimando la messa in sicurezza della zona. Tre le persone coinvolte nello scontro, e lievemente ferite. Sul posto anche una ambulanza della Croce Verde di Castelleone e la polizia locale di Soresina.

