Infermieri, domani assemblea generale

CREMONA (16 aprile 2021) - L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cremona ha convocato per domani, sabato 17 aprile, l'assemblea generale ordinaria degli iscritti. L'appuntamento, in programma dalle ore 10, si svolgerà esclusivamente in modalità telematica a distanza. Tre i punti principali all'ordine del giorno:

relazioni consuntiva e programmatica del presidente Enrico Marsella e relazioni dei coordinatori dei gruppi di lavoro dell’Ordine sui progetti di mandato;

presentazione e votazione per approvazione del rendiconto finanziario anno 2020;

presentazione e votazione per approvazione del bilancio di previsione anno 2021.

